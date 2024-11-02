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12:55, 2 ноября 2024Экономика

Запуск турецкого газового хаба поставили в зависимость от Европы

Замглавы ФНЭБ Гривач назвал условием запуска газового хаба в Турции гарантии ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Развитие международного газового хаба в Турции не получится обеспечить одним сотрудничеством турецкой госкомпании Botas и российского «Газпрома», потому что площадка напрямую зависит от гарантий устойчивого спроса, а обеспечить его могут только страны Евросоюза. Такое условие назвал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, передает РИА Новости.

Он комментировал заявление министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, анонсировавшего запуск международного центра торговли газом на базе Финансового центра в Стамбуле в 2025 году. Турецкий чиновник утверждал, что для расчетов стоимости будут использовать стамбульский индекс.

Однако, по словам Гривача, продвижение проекта упирается в отсутствие интереса в нем европейских правительств и каких-то политических договоренностей о покупке российского газа. «Пока их нет, по крайней мере в нужном объеме», — констатировал эксперт.

Для работы хаба, помимо финансовых и юридических аспектов, потребуется дополнительная инфраструктура на входе в Евросоюз и в самих странах Юго-Восточной Европы. А так как ее нет, то сроки запуска будут неизбежно сдвигаться вправо.

Заявление Байрактара последовало ровно год спустя после того, как он предположил, что запуск газового хаба в Турции состоится в 2024 году. С того момента европейские страны, по крайней мере в публичном поле, не высказали заинтересованности в проекте.

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