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19:28, 2 ноября 2024Забота о себе

Офтальмолог дал совет любителям работать в темноте

Офтальмолог Гозиев: работа при плохом свете может привести к миопии и мигреням
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaur Kristjan / Unsplash

Работа при плохом освещении может испортить зрение, предупредил врач-офтальмолог Сино Гозиев. В беседе с изданием «Доктор Питер» он дал совет любителям работать в темноте.

При недостаточном освещении, объяснил он, глаза вынуждены работать интенсивнее, чтобы адаптироваться к таким условиям. Это может привести к перенапряжению мышц, отвечающих за фокусировку, и вызвать усталость, уточнил Гозиев. Кроме того, работа при плохом освещении может провоцировать развитие астенопии (зрительного утомления) и миопии (близорукости).

Чтение или работа за компьютером в условиях низкой освещенности может увеличить риск появления мигреней и дискомфорта, добавил он. Врач подчеркнул, что для здоровья глаз нет ничего лучше естественного дневного солнечного света, а в остальное время в помещениях лучше использовать мягкое и равномерное освещение.

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Идеальным вариантом могут стать лампы с теплым светом без заметного мерцания. «Проверить свои лампы дома можно с помощью смартфона. Включите камеру и наведите ее на телефон. Если на экране мерцание будет заметно, то освещение лучше поменять», — подсказал Гозиев.

Врач также рекомендовал обратить внимание на расположение источников света: они должны быть направлены так, чтобы не создавать тени и блики на рабочей поверхности. При чтении или работе за компьютером он посоветовал настроить оптимальную яркость монитора, а также использовать отдельную настольную лампу с регулируемой яркостью, чтобы обеспечить комфортные условия для работы.

Ранее офтальмолог Сая Нагори рассказала, что высокий уровень холестерина можно распознать по состоянию глаз человека. По словам Нагори, симптомом высокого уровня холестерина является ксантелазма — желтые отложения вокруг глаз.

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