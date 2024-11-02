Офтальмолог дал совет любителям работать в темноте

Офтальмолог Гозиев: работа при плохом свете может привести к миопии и мигреням

Работа при плохом освещении может испортить зрение, предупредил врач-офтальмолог Сино Гозиев. В беседе с изданием «Доктор Питер» он дал совет любителям работать в темноте.

При недостаточном освещении, объяснил он, глаза вынуждены работать интенсивнее, чтобы адаптироваться к таким условиям. Это может привести к перенапряжению мышц, отвечающих за фокусировку, и вызвать усталость, уточнил Гозиев. Кроме того, работа при плохом освещении может провоцировать развитие астенопии (зрительного утомления) и миопии (близорукости).

Чтение или работа за компьютером в условиях низкой освещенности может увеличить риск появления мигреней и дискомфорта, добавил он. Врач подчеркнул, что для здоровья глаз нет ничего лучше естественного дневного солнечного света, а в остальное время в помещениях лучше использовать мягкое и равномерное освещение.

Идеальным вариантом могут стать лампы с теплым светом без заметного мерцания. «Проверить свои лампы дома можно с помощью смартфона. Включите камеру и наведите ее на телефон. Если на экране мерцание будет заметно, то освещение лучше поменять», — подсказал Гозиев.

Врач также рекомендовал обратить внимание на расположение источников света: они должны быть направлены так, чтобы не создавать тени и блики на рабочей поверхности. При чтении или работе за компьютером он посоветовал настроить оптимальную яркость монитора, а также использовать отдельную настольную лампу с регулируемой яркостью, чтобы обеспечить комфортные условия для работы.

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