Ольга Серябкина вышла на сцену в бюстгальтере и шубе

Певица Ольга Серябкина вышла на сцену в черном бюстгальтере и шубе

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина вышла на сцену в откровенном образе. Соответствующий снимок публикует «Газета.Ru».

39-летняя исполнительница выступила на «Вечернем Звуке» от HiFi-стриминга Звук. При этом звезда вышла на публику в легинсах, черном бюстгальтере и длинной шубе из искусственного меха. В то же время знаменитости сделали яркий мейкап с графическими стрелками и укладку.

В октябре Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Певица надела цветные колготки с имитацией леопардового принта, длинную белую шубу из искусственного меха и черные туфли на экстремально высоком каблуке.