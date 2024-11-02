Парень заглянул в фотоархив возлюбленной и сделал неприятное открытие

Пользователь Reddit рассказал на портале, что, разбирая фотоархив своей девушки, сделал неприятное открытие. По его словам, он не может перестать думать об увиденном.

Автор поста отметил, что они с возлюбленной состоят в отношениях немногим больше двух лет. Недавно он попросил у девушки ее старые фотографии, чтобы смонтировать из них проект, посвященный их отношениям. «Она дала мне внешний жесткий диск и сказала, что в папке "воспоминания" будут все ее снимки», — продолжил рассказчик.

Когда парень взялся изучать фото на диске, то внезапно обнаружил посреди них папку со странным названием, внутри которой было видео. Он открыл ролик и увидел, как его возлюбленная занимается с кем-то сексом. Автор поста подчеркнул, что, судя по татуировке его девушки и ее прическе, это видео было снято задолго до начала их отношений.

«Конечно, она не сделала ничего плохого, но есть три факта, которые не дают мне покоя», — добавил парень. В частности, его удивило, что в ролике присутствуют элементы, присущие БДСМ, хотя его девушка не проявляла заинтересованности в таких практиках. Кроме того, ранее подруга автора поста заявляла, что не позволит ему снимать с ней интимные видео.

«Третий факт, который беспокоит меня больше всего. Я почти на 100 процентов уверен, что парень на видео — это ее друг Марк», — указал молодой человек. При этом парень пояснил, что сейчас Марк сам состоит в отношениях, и он не нашел доказательств того, что девушка могла бы изменять ему.

«Тебе определенно стоит поговорить с ней об этом», «Для собственного спокойствия тебе следует с ней поговорить», — обратились к автору поста комментаторы. Многие из них сочли странным, что девушка рассказчика не упоминала, что когда-то у нее был секс с ее другом.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как увидела свидетельство о рождении сына-младенца и задумалась о разводе. По ее словам, муж втайне от нее зарегистрировал ребенка под другим именем.