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04:00, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Парень заглянул в фотоархив возлюбленной и сделал неприятное открытие

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Clique Images / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, что, разбирая фотоархив своей девушки, сделал неприятное открытие. По его словам, он не может перестать думать об увиденном.

Автор поста отметил, что они с возлюбленной состоят в отношениях немногим больше двух лет. Недавно он попросил у девушки ее старые фотографии, чтобы смонтировать из них проект, посвященный их отношениям. «Она дала мне внешний жесткий диск и сказала, что в папке "воспоминания" будут все ее снимки», — продолжил рассказчик.

Когда парень взялся изучать фото на диске, то внезапно обнаружил посреди них папку со странным названием, внутри которой было видео. Он открыл ролик и увидел, как его возлюбленная занимается с кем-то сексом. Автор поста подчеркнул, что, судя по татуировке его девушки и ее прическе, это видео было снято задолго до начала их отношений.

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«Конечно, она не сделала ничего плохого, но есть три факта, которые не дают мне покоя», — добавил парень. В частности, его удивило, что в ролике присутствуют элементы, присущие БДСМ, хотя его девушка не проявляла заинтересованности в таких практиках. Кроме того, ранее подруга автора поста заявляла, что не позволит ему снимать с ней интимные видео.

«Третий факт, который беспокоит меня больше всего. Я почти на 100 процентов уверен, что парень на видео — это ее друг Марк», — указал молодой человек. При этом парень пояснил, что сейчас Марк сам состоит в отношениях, и он не нашел доказательств того, что девушка могла бы изменять ему.

«Тебе определенно стоит поговорить с ней об этом», «Для собственного спокойствия тебе следует с ней поговорить», — обратились к автору поста комментаторы. Многие из них сочли странным, что девушка рассказчика не упоминала, что когда-то у нее был секс с ее другом.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как увидела свидетельство о рождении сына-младенца и задумалась о разводе. По ее словам, муж втайне от нее зарегистрировал ребенка под другим именем.

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