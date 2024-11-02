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13:17, 2 ноября 2024Бывший СССР

Пленный украинский солдат рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать гражданских

Пленный солдат ВСУ Лукьянов: командиры отдавали приказы уничтожать гражданских
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдавало военнослужащим приказы уничтожать гражданское население. Об этом заявил пленный украинский солдат Александр Лукьянов, передает ТАСС.

«[Командиры ВСУ] отдают приказы лупить по гражданским. К примеру, вот на вот таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно, кто это», — объяснил Лукьянов.

Ранее пленный боец ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что российские военнослужащие спасли украинских солдат, которых бросило командование. По его словам, командир роты ВСУ «просто отключился», когда у него запросили эвакуацию.

Другой украинский военнопленный, Максим Мусиец, сообщил о вымогательстве в ВСУ. Он поделился, что принятые в украинскую армию заключенные должны были отдавать по 5 тысяч гривен с каждой выплаты.

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