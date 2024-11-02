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04:35, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Плохой английский помешал Зеленскому и Ермаку в переговорах с союзниками

FAZ: плохой английский помешал Зеленскому и Ермаку в переговорах с союзниками
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Raa / Reuters

Причина всех неудач президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака кроется в недопонимании во время переговоров с западными союзниками. Оказалось, Киеву им мешает языковой барьер, из-за которого они плохо понимают, что им говорят в Лондоне, Вашингтоне и Берлине, пришли к выводу журналисты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Авторы издания ссылаются на высокопоставленных чиновников, которые рассказали, что Зеленский и Ермак зачастую не прльзуются услугами переводчиков в процессе переговоров, в результате их уровень английского языка мешает достигнуть договоренностей.

«Английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака — откровенно плохой. Поэтому американцы часто не уверены, правильно ли они понимают двух ведущих политиков Украины, когда контактируют с ними напрямую. Они также не могут оценить и то, были ли их собственные объяснения корректно поняты», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Зеленский в качестве военной помощи запрашивает у союзников в рамках своего «плана победы» дальнобойные ракеты «Томагавк». Однако выяснилось, что такой тип ракет давно устарел и снят с вооружения в США.

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