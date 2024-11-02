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02:38, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

В США заметили странную деталь в просьбе Зеленского

Военэксперт Шрайвер: запрашиваемые Зеленским «Томагавки» сняли с производства
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: ABACA / Reuters

Дальнобойные ракеты «Томагавк», которые президент Украины Владимир Зеленский запрашивает у союзников в рамках своего плана победы (речь идет о засекреченном пункте плана), давно устарели и сняты с вооружения в США. Такую странную деталь в просьбе украинского лидера заметил американский военный эксперт Уилл Шрайвер и написал об этом в соцсети Х.

«Система "Томагавк" фактически снята с вооружения как система воздушного базирования, ее заменила система JASSM», — обратил внимание военэксперт.

Шрайвер заявил, что теперь у Пентагона нет достаточного количества ракет этого типа, чтобы сделать даже одну поставку на Украину. «Их нужно запустить сотнями, чтобы нанести хоть какой-то серьезный удар», — объяснил он.

Кроме того, у «Томагавков» есть серьезные недостатки — они медленные, архаичные и нуждаются в специальных установках Aegis-Ashore, которые сейчас имеются только у Польши и Румынии.

«Кроме того, любые крылатые ракеты НАТО, проникающие в воздушное пространство России, будут рассматриваться как готовящийся первый ядерный удар от США/НАТО», — напомнил эксперт. Он полагает, что ответ РФ последует раньше, чем «Томагавки» успеют достигнуть российских границ.

Ранее Соединенные Штаты объявили о выделении Украине очередного пакета помощи на сумму 425 миллионов долларов. Оружие будет выделено Киеву через механизм PDA, который позволяет президенту США указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом.

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