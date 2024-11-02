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08:38, 2 ноября 2024Экономика

Подсчитаны доходы россиян от банковских вкладов

Экономист Орлова: вкладчики заработают 3,8 триллиона рублей в 2024 году
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2024 года российские банковские вкладчики заработают 3,8 триллиона рублей. Об этом заявила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Ее процитировали «Известия».

В свою очередь, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин подсчитал, что процентный доход россиян от средств на банковских депозитах составит 3,85 триллиона рублей. Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин, обратил внимание, что в I полугодии прибыль по вкладам составила около в 1,5 триллиона рублей. Во II полугодии — 2,5 триллиона. Таким образом, по итогам 20204 года в общей сложности жители России заработают четыре триллиона рублей.

Ранее финансисты усомнились в том, что приток денег населения в банковскую систему чреват надуванием так называемого «пузыря вкладов».

Банк России 31 октября сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков во второй декаде октября снизилась с 19,78 до 19,66 процента.

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