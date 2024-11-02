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03:22, 2 ноября 2024Бывший СССР

Полковник полиции Украины погиб при ракетном ударе в Харькове

Полковник полиции Украины Матвиенко погиб при ракетном ударе в Харькове
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Handout / Latin America News Agency / Reuters

Полковник полиции Украины Андрей Матвиенко погиб при ракетном ударе российских войск по месту дислокации правоохранителей в Харькове. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной полиции страны.

В административное здание попали две ракеты. «Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что еще 26 сотрудников правоохранительных органов оказались ранены. После прилета по месту дислокации полицейских в Харькове идет разбор завалов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года от атак Вооруженных сил Украины погибли 398 мирных жителей. Помимо того, еще 1157 мирных россиян получили различные ранения, отметила омбудсмен.

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