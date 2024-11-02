Американец Мартиндэйл рассказал, что передавал России координаты объектов ВСУ

Помогавший Российской армии американец Дэниэл Мартиндэйл рассказал, что два года передавал России координаты военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Он инициативно установил связь с российскими силовыми структурами и на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ», — пишет агентство.

В силовых структурах агентству рассказали, что российские военнослужащие, выполнявшие боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), 27 октября 2024 года вывезли с подконтрольной ВСУ территории и доставили гражданина США Мартиндэйла в Донецк. Сам американец подчеркнул, что помогал российских военным по доброй воле.

Ранее сообщалось, что гражданин США Мартиндэйл находился на украинской территории еще до начала специальной военной операции (СВО) — с 11 февраля 2022 года. Американец заявил, что власти Соединенных Штатов могут попытаться заставить его вернуться на родину, чтобы «обвинить во всех грехах».