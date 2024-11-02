Помогавший Российской армии американец Дэниэл Мартиндэйл рассказал, что два года передавал России координаты военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.
«Он инициативно установил связь с российскими силовыми структурами и на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ», — пишет агентство.
В силовых структурах агентству рассказали, что российские военнослужащие, выполнявшие боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), 27 октября 2024 года вывезли с подконтрольной ВСУ территории и доставили гражданина США Мартиндэйла в Донецк. Сам американец подчеркнул, что помогал российских военным по доброй воле.
Ранее сообщалось, что гражданин США Мартиндэйл находился на украинской территории еще до начала специальной военной операции (СВО) — с 11 февраля 2022 года. Американец заявил, что власти Соединенных Штатов могут попытаться заставить его вернуться на родину, чтобы «обвинить во всех грехах».