Преподавателя московского колледжа обвинили в изнасиловании ученика с шизофренией

Mash: преподавателя из Москвы обвинили в изнасиловании студента с шизофренией

Преподавателя одного из колледжей в Москве обвинили в систематическом изнасиловании ученика с шизофренией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление в полицию написала мама 16-летнего студента. По данным канала, накануне подросток признался, что 31-летний преподаватель физкультуры насилует его в своем доме на протяжении двух месяцев.

Сейчас обвиняемый задержан, в отношении него уже возбуждено уголовное дело. Предварительно, он сознался в преступлении.

Уточняется, что потерпевший учится на факультете дизайна в одном из лучших колледжей Москвы.

Ранее в Москве 20-летняя фитнес-тренер обвинила психолога в изнасиловании на сеансе по повышению либидо.