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10:50, 2 ноября 2024Силовые структуры

Преподавателя московского колледжа обвинили в изнасиловании ученика с шизофренией

Mash: преподавателя из Москвы обвинили в изнасиловании студента с шизофренией
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Преподавателя одного из колледжей в Москве обвинили в систематическом изнасиловании ученика с шизофренией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление в полицию написала мама 16-летнего студента. По данным канала, накануне подросток признался, что 31-летний преподаватель физкультуры насилует его в своем доме на протяжении двух месяцев.

Сейчас обвиняемый задержан, в отношении него уже возбуждено уголовное дело. Предварительно, он сознался в преступлении.

Уточняется, что потерпевший учится на факультете дизайна в одном из лучших колледжей Москвы.

Ранее в Москве 20-летняя фитнес-тренер обвинила психолога в изнасиловании на сеансе по повышению либидо.

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