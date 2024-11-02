Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с трагедией на вокзале

Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с трагедией на вокзале в Нови-Саде

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сербскому лидеру Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале города Нови-Сад, где при обрушении бетонного козырька здания погибли 14 человек, сообщается на сайте Кремля.

«Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии», — сказано в послании.

Российский президент попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

Инцидент с обрушением произошел 1 ноября в 12:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил соболезнования семьям погибших. Он также заявил, что ответственные за соблюдение состояния конструкции и объекта будут найдены и понесут ответственность. Уточняется, что станцию ​​реконструировали в последний раз в этом году и открыли в июле.