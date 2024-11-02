Раскрыто влияние зеленой Сахары на весь климат Земли

Climate of the Past: озеленение Сахары изменило весь климат Земли

Ученые из Школы передовых исследований IUSS в Павии, Италия, раскрыли, каким был климат Земли, когда пустыня Сахара была покрыта растительностью. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Climate of the Past, изменения в растительном покрове привели к значительным климатическим аномалиям.

Из-за усиления муссонов в Северном полушарии пустыня покрылась вечнозелеными кустарниками, что изменило атмосферные процессы, особенно во время бореального лета. Для изучения влияния озелененной Сахары ученые использовали климатическое моделирование, позволяющее воссоздать изменения циркуляции атмосферы, вызванные изменением ландшафта пустыни. В ходе моделирования они смогли оценить, как эти изменения воздействовали на климат в Северном полушарии.

Результаты показали, что климатические условия в различных регионах Северного полушария стали более аномальными. Так, в Скандинавии и Северной Америке отмечалось более теплое и сухое лето, в то время как в Западной Европе наблюдались более холодные зимы и теплые летние месяцы, в Центральной Европе общее потепление, в Средиземноморье — прохладное и дождливое лето, а в Центральной Азии — теплая зима и холодное лето с увеличением осадков.

Среди ключевых изменений исследователи отметили сдвиг тихоокеанской циркуляции Уокера на запад, что привело к изменению направления струйных течений. Североатлантический компонент усилился летом, а зимой — северотихоокеанский. Также выявлено смещение Североатлантического колебания с положительного на отрицательное, что также влияло на температурный режим и осадки в соседних регионах.

Исследование подчеркивает, что озеленение Сахары не только изменило альбедо — коэффициент отражения солнечной энергии, но и сократило выбросы пыли на 80 процентов. Все эти факторы усилили потепление в тропических широтах и повлияли на циркуляцию воды в регионе, что способствовало формированию более влажного климата.