Ревнивая женщина расправилась с поздоровавшимся с одноклассницей на улице возлюбленным

В Аргентине женщина убила бойфренда, который поздоровался с подругой на улице

В Аргентине женщина из провинции Буэнос-Айрес расправилась с бойфрендом, который поздоровался на улице со школьной подругой. Об этом сообщает Oddity Central.

Трагический случай произошел в городе Гонсалес-Катан 21 октября. 23-летний Мариано Гринспун шел со своей 32-летней возлюбленной Наташей Палавесино по улице рано утром. Им встретилась девушка, которая поздоровалась с Гринспуном и спросила, как он поживает. Это мгновенно вывело Палавесино из себя. Она выхватила нож, бросилась на незнакомку и нанесла ей удар в область подмышки.

Пострадавшая упала, но сумела отбить следующий удар ревнивой женщины. Прохожий оттащил Палавесино от девушки, но на этом конфликт не закончился. Обезумевшая аргентинка набросилась на Гринспуна ударила его ножом в грудь. После этого они продолжали ругаться, однако молодой человек в процессе несколько раз упал, а затем уже не смог подняться. При этом Палавесино начала избивать его руками на земле. Вскоре на место прибыли полиция и скорая, но спасти Гринспуна не удалось. Выяснилось, что пострадавшая девушка была бывшей одноклассницей молодого человека.

Палавесино арестовали. Вскоре выяснилось, что в 2021 году она уже попадала в тюрьму за нападение с ножом на предыдущего возлюбленного. Более того, Гринспун также обращался в полицию из-за того, что женщина нанесла ему некие повреждения. В июле 2023-го ей запретили приближаться к молодому человеку. Тем не менее как только запретный ордер истек, он «решил дать женщине второй шанс».

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