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11:19, 2 ноября 2024Россия

Режим ЧС ввели в российском регионе из-за спаривания диких оленей. Чем они так опасны?

В Якутии ввели режим ЧС из-за диких оленей, уводящих домашний скот
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Оленекском районе в Якутии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за увода домашних оленей дикими. Это связано с началом периода спаривания, так называемого гона, когда дикие животные нападают на домашних и уводят самок в тундру. На защиту домашних оленей уже отправили бригаду специалистов.

Дикие олени увели уже два стада

Как рассказала глава Оленекского района Лена Иванова, вчера, 1 ноября, было подписано распорядение о введении режима ЧС муниципального характера из-за увода двух стад домашних оленей. Кроме того, существует угроза увода дикими северными оленям Таймырской популяции еще двух стад.

Фото: Дмитрий Салтыковский / Коммерсантъ

Власти уже перебросили двух оленеводов со снегоходом на место ЧС. Также сформированы и отправлены бригады из числа оленеводов, находящихся в отпуске, а также охотников для защиты стад МУП «Оленекский» от нашествия диких северных оленей.

«Нами принимаются все возможные меры по сохранению домашних оленей от массового увода дикими оленями», — заключила глава района.

Развитие оленеводства в Якутии объявили приоритетом

Власти Якутии планируют увеличить поголовье домашних северных оленей в регионе на 8,5 процента к 2025 году — до 175,8 тысячи особей. Как заявляли в минсельхозе республики, развитие оленеводства в Якутии является приоритетом аграрной политики.

По данным специалистов, иногда домашние олени во время выгула сбегают со своими дикими сородичами: живущие в естественной среде особи подходят к оленеводческим хозяйствам и увлекают за собой собратьев. Оленеводы рассказывали, что сбежавшие в тайгу или тундру домашние олени чаще всего отстают от диких и становятся легкой добычей для волков.

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