Робот с голосом премьер-министра Молдавии Речана угрожает расправой жителям

Робот с голосом премьер-министра Молдавии Дорина Речана звонит и угрожает расправой жителям республики. Об этом пишет местное издание Noi.

«Эти акты запугивания преследуют одну цель — посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы», — прокомментировал Речан.

Он добавил, что 1 ноября люди по всей стране получили анонимные звонки, где «робот» с его голосом угрожал журналистам, известным личностям и простым гражданам. Речан заявил о начавшейся проверке правоохранительными органами.

Ранее муниципальный советник молдавского города Бельцы (второй город Молдавии по численности населения) Вячеслав Жуков заявил, что Конституционный суд страны со своими высокими зарплатами мог бы признать республику чемпионом мира по футболу. Так он прокоментировал одобрительное решение Конституционного суда республики о внесении пункта о евроинтеграции в Конституцию.