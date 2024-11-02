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15:58, 2 ноября 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы сохранить качество одежды и обуви зимой

Технолог химчисток Кича: свитера следует стирать с жидким гелем
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Frye / Unsplash

Россиянам дали рекомендации по уходу за одеждой и обувью в зимний период. Комментарий на эту тему от главного технолога сети химчисток Sneaknfresh Дмитрия Кича попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт раскрыл способы сохранить качество вещей из натуральных тканей. По его словам, хранить свитера необходимо на полках шкафа, избегая плечиков, из-за которых подобные предметы гардероба могут растягиваться. «Стирайте деликатные материалы вручную с жидким гелем, а сушите в расправленном виде на полотенце», — уточнил он.

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Среди прочего собеседник издания дал рекомендации и по стирке пуховиков, которые следует стирать в машинке с мячиками в режиме деликатной стирки. «Используйте альтернативные способы чистки изделий из натурального меха. Ни в коем случае не стирайте меховые изделия с водой», — добавил Кича.

Обувь тоже нуждается в специальной уходе зимой, считает технолог. Так, следует обрабатывать сапоги и ботинки водоотталкивающим спреем, а также кремом, который защищает обувь от агрессивной окружающей среды. «Каждый раз, вернувшись домой, протирайте кожаную обувь влажной тряпкой. Сушить ботинки тоже лучше ежедневно», — отметил он.

В июне россиянам раскрыли способы продлить чистоту волос.

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