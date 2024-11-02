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14:12, 2 ноября 2024Моя страна

Россиянка родила 15-го ребенка

Жительница Тюменской области родила 15-го ребенка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области»

В семье жителей Ишима Тюменской области Евгении и Николая родился 15-й ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В 2023 году губернатор Тюменской области Александр Мотор вручил семье награды «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». 15-й ребенок у супругов родился 29 октября, девочку назвали Дианой.

Новорожденная и мама пока находятся в перинатальном центре, но скоро отправятся домой.

Ранее у жительницы Владивостока родилась девочка с впечатляющими параметрами. Вес новорожденной составил 5,2 килограмма, а рост — 59 сантиметров. Медики заранее решили, что будут проводить женщине кесарево сечение.

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