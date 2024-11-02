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11:42, 2 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка вызвала мастера для ремонта ноутбука и была обманута почти на миллион рублей

В Красноярском крае осудят мастера за обман пенсионерки на 865 тысяч рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела по факту обмана 69-летней местной жительницы компьютерным мастером на 865 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по региону.

Материалы дела направлены в Березовский районный суд края для рассмотрения по существу. Злоумышленником оказался 27-летний ранее не судимый местный житель. Он уже признался в содеянном и возместил ущерб.

По версии следствия, пенсионерка нашла в почтовом ящике рекламную брошюру о ремонте компьютерной техники с большой скидкой для пожилых людей. Она вызвала специалиста на дом и приготовила для ремонта ноутбук и системный блок. Мастер почистил технику от пыли и заменил термопасту, после чего заявил, что за его услуги нужно заплатить 865 тысяч рублей. Опешив от названной суммы, женщина растерялась и отдала эту сумму. Только через два месяца женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Ранее в Подмосковье задержали 28-летнюю жительницу Ростовской области, которая под видом соцработницы похитила у 88-летней пенсионерки 1,7 миллиона рублей.

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