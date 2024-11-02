Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Гонконге

Российская теннисистка Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Гонконге

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации WTA 250 в Гонконге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Шнайдер обыграла канадку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.

В финале турнира Шнайдер предстоит сыграть против представительницы Великобритании Кэти Бултер. Матч запланирован на 3 ноября в 06:00 по московскому времени.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стала серебряной медалисткой. На счету 20-летней теннисистки также три победы на турнирах юниорского «Большого шлема» в парном разряде.