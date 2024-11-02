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14:01, 2 ноября 2024Спорт

Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Гонконге

Российская теннисистка Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Гонконге
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Диана Шнайдер

Диана Шнайдер. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации WTA 250 в Гонконге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Шнайдер обыграла канадку Лейлу Фернандес. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут.

В финале турнира Шнайдер предстоит сыграть против представительницы Великобритании Кэти Бултер. Матч запланирован на 3 ноября в 06:00 по московскому времени.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стала серебряной медалисткой. На счету 20-летней теннисистки также три победы на турнирах юниорского «Большого шлема» в парном разряде.

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