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13:15, 2 ноября 2024Россия

Российские войска ударили по пункту управления подразделения «Кракен»

Минобороны отчиталось об ударе по пункту управления подразделения «Кракен»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Российские войска ударили по пункту управления подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен"», — говорится в сообщении.

Помимо того, под удар попали цех по производству ударных беспилотников, военный аэродром, а также скопления техники и живой силы противника в 149-ти районах.

Ранее российские войска нанесли удар по руководству 37-й бригады морской пехоты ВСУ на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. По информации российского Министерства обороны, в результате атаки уничтожено до 60 человек руководящего состава.

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