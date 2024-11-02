Минобороны отчиталось об ударе по пункту управления подразделения «Кракен»

Российские войска ударили по пункту управления подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«Нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен"», — говорится в сообщении.

Помимо того, под удар попали цех по производству ударных беспилотников, военный аэродром, а также скопления техники и живой силы противника в 149-ти районах.

Ранее российские войска нанесли удар по руководству 37-й бригады морской пехоты ВСУ на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. По информации российского Министерства обороны, в результате атаки уничтожено до 60 человек руководящего состава.