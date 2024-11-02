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11:37, 2 ноября 2024Экономика

Шансы Трампа на победу обеспечили рост доллара

FT: доллар достиг наилучших с апреля 2022 года показателей
Кирилл Луцюк

Фото: Brian Snyder / Reuters

Доллар показал лучшие за последние два года результаты. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, индекс, отражающий курс доллара по отношению к корзине из шести других валют, включая фунт и иену, подскочил в октябре на 3,2 процента. Это оказалось лучшим результатом с апреля 2022 года.

Причинами такой динамики называют ожидания высоких процентных ставок, которые будут обеспечены сильными экономическими показателями и возможной победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Эксперты также сочли рост доллара признаком экономической устойчивости. Двумя другими стали данные по росту заработной платы в сентябре и рост потребительских расходов.

Главный экономист AllianceBernstein Эрик Уиноград (Eric Winograd) охарактеризовал поток информации, сработавшей на поддержку доллара, как идеальный шторм.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко спрогнозировал, что в случае победы Дональда Трампа на выборах курс доллара может укрепиться.

По словам самого Трампа, если он вновь займет кресло главы Белого дома, то введет 100-процентные пошлины на товары из тех государств, которые решат отказываться от использования доллара.

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