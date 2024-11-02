СКР начал расследование дела о гибели российских военнопленных в Курской области

СКР расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области

Следственный комитет России расследует дело о гибели российских военнопленных в Курской области, сообщает РИА Новости.

По данным источника, расследование начали после того, как в соцсетях появилась фотография, на которой видны пленные российские военные без признаков жизни. Отмечается, что у одного из мужчин были связаны за спиной руки, что может говорить о том, что военные погибли в плену.

По данному факту в России поручено возбудить уголовное дело, а также выяснить точное место съемки и установить причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в России осудят двух украинских военных за преступления в Курской области.