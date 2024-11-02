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16:53, 2 ноября 2024Силовые структуры

СКР начал расследование дела о гибели российских военнопленных в Курской области

СКР расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следственный комитет России расследует дело о гибели российских военнопленных в Курской области, сообщает РИА Новости.

По данным источника, расследование начали после того, как в соцсетях появилась фотография, на которой видны пленные российские военные без признаков жизни. Отмечается, что у одного из мужчин были связаны за спиной руки, что может говорить о том, что военные погибли в плену.

По данному факту в России поручено возбудить уголовное дело, а также выяснить точное место съемки и установить причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в России осудят двух украинских военных за преступления в Курской области.

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