Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:49, 2 ноября 2024Из жизни

Свинья напилась хозяйского пива в гараже и опьянела

В США свинья по кличке Клубника выпила все хранившееся в гараже пиво и захмелела
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pascal Debrunner / Unsplash

В США свинья вскрыла хранившееся в гараже пиво и захмелела. Об этом пишет Newsweek.

На ферме у 33-летней Морган Маллинс из города Гилл, штат Колорадо, живет домашняя свинья по кличке Клубника. Женщина с мужем обожают необычную питомицу и называют ее «любовью всей жизни». Клубника вот уже семь лет живет у Маллинсов, дружит с уткой и бродит, где ей вздумается.

Некоторое время назад Клубника забралась в гараж и обнаружила там запасы хозяйского пива, которые хранились с празднования Дня независимости в июле. Свинья заинтересовалась банками, сумела открыть их и выпила почти все, до чего смогла добраться. Когда Маллинс нашла Клубнику, та уже опьянела: она смотрела в одну точку, а при ходьбе качалась и спотыкалась. Американка засняла ее на видео и подписала его: «Клубника залезла в ящик с разным пивом в гараже. Она так напилась».

На видео муж Маллинз осматривает пустые пивные коробки, лужи пива по всему полу и десятки банок, разбросанных по гаражу. При этом на заднем плане крякает утка.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Ранее в штате Колорадо, США, собака случайно включила плиту ночью и устроила пожар в доме. Владельцев собаки разбудила умная колонка Apple.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнопленные погибли в Курской области. Их могли казнить — у одного бойца были связаны руки

      Вооруженные военные окружили самолет после посадки из-за необычных стуков во время полета

      Названы особенности обещанных Киеву французских «Колибри»

      Американцы задумались об эмиграции в другие страны

      В российском городе фура въехала в остановку

      В России резко снизилось число проверок бизнеса

      Свинья напилась хозяйского пива в гараже и опьянела

      Бейонсе в купальнике перевоплотилась в популярную актрису

      Россиянам пообещали выходные с приветом

      Алтайские горные бараны открыли сезон борьбы за самок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше