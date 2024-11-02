Свинья напилась хозяйского пива в гараже и опьянела

В США свинья по кличке Клубника выпила все хранившееся в гараже пиво и захмелела

В США свинья вскрыла хранившееся в гараже пиво и захмелела. Об этом пишет Newsweek.

На ферме у 33-летней Морган Маллинс из города Гилл, штат Колорадо, живет домашняя свинья по кличке Клубника. Женщина с мужем обожают необычную питомицу и называют ее «любовью всей жизни». Клубника вот уже семь лет живет у Маллинсов, дружит с уткой и бродит, где ей вздумается.

Некоторое время назад Клубника забралась в гараж и обнаружила там запасы хозяйского пива, которые хранились с празднования Дня независимости в июле. Свинья заинтересовалась банками, сумела открыть их и выпила почти все, до чего смогла добраться. Когда Маллинс нашла Клубнику, та уже опьянела: она смотрела в одну точку, а при ходьбе качалась и спотыкалась. Американка засняла ее на видео и подписала его: «Клубника залезла в ящик с разным пивом в гараже. Она так напилась».

На видео муж Маллинз осматривает пустые пивные коробки, лужи пива по всему полу и десятки банок, разбросанных по гаражу. При этом на заднем плане крякает утка.

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