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20:46, 2 ноября 2024Культура

Сыгравший Ералаша в «Слове пацана» актер рассказал о своей экранной бабушке

Актер Могильников: экранная бабушка из Ильина будто стала своей
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Ярослав Могильников, известный ролью Ералаша в сериале «Слово пацана», поделился воспоминаниями о съемках со своей экранной бабушкой Лидией Ильиной. Об этом артист рассказал в интервью «Газете.Ru».

Ярослав отметил, что за время их совместной работы на площадке нашумевшего сериала он стал ощущать, будто она и правда его «бабуля».

«Лидия была прекрасным человеком. Чувствовал, будто она и правда моя бабуля. Есть даже общее фото, где мы и правда похожи. Я удивлялся, как она работала в каждой сцене. Она помогала мне, поддерживала, с ней я переставал волноваться в кадре» — сказал он.

Ранее стало известно, что актриса, которая снималась в крупных проектах, среди которых «Интерны» и «Реальные пацаны», Лидия Ильина ушла в возрасте 77 лет.

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