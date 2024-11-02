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18:22, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Трамп отметил российского журналиста Кашина в X

Трамп по неизвестной причине отметил российского журналиста Олега Кашина в X
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Х по неизвестной причине отметил тегом в посте с призывом пожертвовать средства на его избирательную кампанию российского журналиста Олега Кашина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«@KSHN. Осталось три дня, чтобы решить судьбу Америки. Сегодня последний дедлайн перед днем выборов. Если вы можете себе это позволить, поддержите Трампа и внесите 10 долларов в последний отрезок времени, чтобы мы убедились, что Америка голосует за Трампа!» — сказано в посте.

Есть все основания полагать, что этот пост опубликовал бот, который автоматически отвечает всем пользователям, что лайкнули предыдущую публикацию Трампа. «Напишите #stop чтобы отказаться [от рассылки]», — также размещено в конце поста на официальном аккаунте бывшего американского лидера.

Ранее Трамп поблагодарил украинского пользователя социальной сети X с ником zalupa_ за поддержку его предвыборного митинга в штате Северная Каролина и призвал юзера голосовать за него на выборах. «Спасибо вам за то, что лайкнули мою публикацию! Я буду отправлять вам важные обновления о данных по [президентским] выборам в Северной Каролине. Убедитесь, что вы готовы проголосовать за Трампа 5 ноября», — говорилось в сообщении.

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