Украинец вырастил плантацию конопли на чужом кукурузном поле

Полиция: украинец вырастил 2,5 тыс. кустов конопли на чужом поле под Одессой

В Одесской области 60-летний украинец вырастил плантацию конопли, замаскировав ее на чужом кукурузном поле. Ему грозит до семи лет тюремного заключения, рассказали в пресс-службе полиции региона в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным правоохранителей, мужчина воспользовался 4 гектарами чужой земли для выращивания 2,5 тысяч кустов конопли. Ему уже предъявили обвинения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Украины нашли и уничтожили плантацию конопли в 10 футбольных полей, которая выращивалась на земле государственного лесного фонда Одесской области. Стоимость наркотического сырья оценили в 300 миллионов гривен.