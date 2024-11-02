В Боливии сторонники бывшего президента захватили военные базы

Bloomberg: сторонники экс-президента Боливии Моралеса захватили три военные базы

Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса захватили три военные базы и взяли в заложники солдат, в то время как страна все больше погружалась в хаос. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что группировки использовали оружие и бросали динамит в регионе Кочабамба, расположенном в тропической низменности страны. Командование Вооруженных сил отметило, что нападавшие также захватили оружие и боеприпасы. «Мы осуждаем перед боливийским народом и международным сообществом то, что вооруженные группы, связанные с Эво Моралесом, взяли штурмом три военных подразделения в тропиках Кочабамба, удерживая в заложниках военнослужащих и их семьи и угрожая их жизням», — сказал боливийский лидер.

В пятницу силы безопасности вступили в столкновение с протестующими в городе Паротани, когда войска пытались снять блокаду с ключевого шоссе, соединяющего Кочабамбу со столицей Ла-Пасом. Протестующие призывали прекратить уголовное преследование в отношении экс-президента и требовали, чтобы ему разрешили баллотироваться на пост снова на выборах 2025 года. Уточняется, что правящая социалистическая партия раскололась на соперничающие фракции, когда Моралес поссорился со своим бывшим протеже Арсе из-за его решений в области экономики.

Как отмечает издание, в Боливии усиливаются социальные волнения после того, как в прошлом году центральный банк практически исчерпал валютные резервы, из-за чего импортеры с трудом могут раздобыть доллары. Это привело к дефициту товаров первой необходимости и ускорению инфляции.

Ранее прокуратура Боливии обвинила Моралеса в изнасиловании несовершеннолетней. Отмечается, что в результате произошедшего девушка родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится бывший президент.