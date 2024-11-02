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04:57, 2 ноября 2024Мир

В Британии осудили притворявшегося «вагнеровцем» поляка

Guardian: лже-бойца «Вагнера» Кучарски приговорили к 2,5 года тюрьмы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Поляка Петра Кучарски, который притворялся ЧВК «Вагнер», приговорили к 2,5 года тюрьмы в Великобритании. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что гражданина Польши осудили за заявления об участии в деятельности запрещенной организации. При этом доказательств того, что Кучарски состоял в рядах ЧВК «Вагнер», нет.

В августе 2024 года издание The Times сообщало, что 49-летний Петр Кучарски «рассказывал людям и создавал впечатление», что состоял там в период с 15 сентября по 28 октября 2023 года. Кроме того, на родине его приговорили к 15 годам заключения за вооруженное ограбление.

В сентября 2023 года МВД Великобритании официально внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Ее активная поддержка является уголовным преступлением, наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет и штраф.

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