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02:04, 2 ноября 2024Ценности

В Германии начали продавать колу под названием «Газа» и «Палестина»

Bild: в центре Берлина начали продавать колу «Палестина» и «Газа»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Колу под названием «Газа» и «Палестина» начали продавать в одном из кафе в центре Берлина. Об этом пишет Bild.

Напиток продается в кафе на станции метро «Александерплац». Одна такая банка стоит 1,8 евро. Доходы с продажи, как отмечает издание, пойдут нуждающимся палестинцам.

Уточняется, что подобные напитки и раньше можно было купить в интернет-магазинах брендов Palestine Drinks и Gaza Drinks. По данным газеты, они принадлежат шведским компаниям Safad Food AB и FS.L Food AB, которые активно продвигают запрещенный в Германии призыв к созданию Палестины «от реки до моря», который фактически призывает к уничтожению Израиля.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что поджог израильских флагов и восхваление деяний палестинского движения ХАМАС жителями Германии является преступлением. По его словам, подобные действия приведут к суду, а если у нарушителей нет немецкого гражданства, то и к депортации.

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