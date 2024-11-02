В Иране ответили на вопрос об ответном матче со сборной России

Администратор сборной Ирана Харати допустил ответный матч с командой России

Администратор сборной Ирана Мехди Харати ответил на вопрос об ответном товарищеском матче с командой России. Его слова приводит Sport24.

Харати допустил проведение встречи в 2025 году. «Если от Российского футбольного союза (РФС) поступит приглашение или письмо, то мы можем закрепить за собой день в сентябрьскую паузу для игры со сборной России. Если получится договориться, то этот матч может пройти в РФ», — добавил он.

Первый матч между сборными России и Ирана прошел в Тегеране 23 марта 2023 года. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.