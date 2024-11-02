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08:37, 2 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о речи Путина на Валдайском форуме

Песков: Путин начал работу над речью, с которой выступит на Валдайском форуме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал работу над речью, с которой выступит на пленарном заседании Валдайского форума. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Песков утвердительно ответил на вопрос о том, начал ли глава государства подготовку к выступлению. Пленарная сессия, где Путин произнесет свою речь, состоится 7 ноября.

В 2023 году Путин выспутил на форуме «Валдай» 5 октября, его выступление Вдлилось почти четыре часа. Форум проходил в Сочи со 2 по 5 октября. В Кремле, высказываясь о событии, заявили, что каждый раз выступление главы государства на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.

ЖЗЛ
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