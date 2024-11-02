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09:06, 2 ноября 2024Мир

В офисе Нетаньяху произошла утечка секретных документов

FT: спецслужбы Израиля производят аресты из-за утечки данных в офисе Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские спецслужбы производят аресты в ходе расследования утечки секретных данных в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Аресты были преданы огласке после того, как израильские газеты убедили суд частично снять запрет на разглашение информации, связанной с расследованием. При этом суд настаивает, что утечки «могли нанести ущерб военным целям Израиля в секторе Газа». «Несколько подозреваемых были арестованы для допроса, расследование продолжается», — говорится в заявлении суда.

Нетаньяху просил отменить этот приказ. По информации израильских СМИ, один из подозреваемых является консультантом Нетаньяху, но не сотрудником его офиса. «Вопреки ложным публикациям и видимости, которую пытаются создать СМИ, никто из сотрудников канцелярии премьер-министра не был расследован или арестован», — опровергли информацию представители премьера.

Как отмечает издание, в просочившейся в британскую The Jewish Chronicle и немецкую Bild Zeitung информации были ссылки на документы, найденные в Газе. Они свидетельствовали о планах ХАМАС расколоть израильское общество с помощью пропагандистских усилий по захвату заложников.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант направил письмо Нетаньяху и министрам кабинета нацбезопасности, в котором призвал обновить цели войны. Он подчеркнул, что это необходимо сделать на фоне «значительных событий в ходе войны».

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