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13:41, 2 ноября 2024Экономика

В Подмосковье выпал снег

Синоптик Леус: высота снежного покрова в Новой Москве составила 2 сантиметра
Мария Черкасова

Фото: «Лента.Ру»

Прошедший над московским регионом циклон «Мартина» сформировал временный снежный покров, сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Высота снежного покрова, появившаяся благодаря прошедшим минувшей ночью, 2 ноября, осадкам, составила три сантиметра в Волоколамске и по два сантиметра в Новой Москве и Михайловском.

В понедельник, 4 ноября, в Москве прогнозируется образование временного снежного покрова, который продержится несколько дней, после чего начнет сходить, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Устойчивый снежный покров пока не предвидится. Согласно расчетам за последние 30 лет, он ожидается в последних числах ноября, предупредил синоптик.

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