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00:43, 2 ноября 2024Мир

В Польше признались в нежелании безвозмездно отдавать оружие Украине и предложили кредит

Глава МИД Польши Сикорский предложил выдавать Украине военную помощь в кредит
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrzej Iwanczuk / Reuters

Польша с самого начала не должна была оказывать Украине безвозмездную военную помощь. Вооружения для Вооруженных сил республики (ВСУ) нужно выдавать в кредит, с таким предложением выступил в эфире телеканала Polsat глава польского МИД Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Польши объявил, что правительство Дональда Туска сделало Киеву предложение по оборонному кредиту. «Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте на польских заводах польское оружие в кредит, а после того, как восстановитесь, выплатите его. Однако только сейчас наше правительство это предложило», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над территорией страны. Он полагает, что Варшава не решается этого сделать, поскольку ей необходима поддержка других государств НАТО.

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