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10:11, 2 ноября 2024Россия

В России наградили дочь Кадырова

В Чечне наградили дочь главы республики Кадырова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Айшат Кадырова

Айшат Кадырова . Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Чечне наградили дочь главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

Награды была удостоена зампредседателя правительства Чечни Айшат Кадырова. Ей вручили медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР».

Награду Кадыровой вручили за личные заслуги в укреплении связей между Чечней и республиками Донбасса. «Для меня огромная честь и большая ответственность», — написала Айшат Кадыров в соцсети.

Ранее стало известно о награждении сына главы Чечни Адама Кадырова высшей наградой республики. Адам Кадыров занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности своего отца.

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