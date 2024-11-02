В России наградили дочь Кадырова

В Чечне наградили дочь главы республики Кадырова

В Чечне наградили дочь главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Telegram.

Награды была удостоена зампредседателя правительства Чечни Айшат Кадырова. Ей вручили медаль «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР».

Награду Кадыровой вручили за личные заслуги в укреплении связей между Чечней и республиками Донбасса. «Для меня огромная честь и большая ответственность», — написала Айшат Кадыров в соцсети.

Ранее стало известно о награждении сына главы Чечни Адама Кадырова высшей наградой республики. Адам Кадыров занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности своего отца.