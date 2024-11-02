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11:13, 2 ноября 2024Россия

В России церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с рекламой проституток

Shot: церковника из Владимира заподозрили в ведении канала с проститутками
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Церковного преподавателя из Владимира заподозрили в ведении канала с рекламой проституток. Об этом стало известно Telegram-канал Shot.

Жители российского города в беседе с изданием отметили, что в соцсетях обнаружили закрытый чат. Там женщины за деньги могли размещать свои откровенные фотографии.

Удалось узнать, что руководил сообществом 41-летний горожанин. Мужчина работает преподавателем Центра подготовки церковных специалистов. В прошлом он заведовал кафедрой богословия в одной из семинарий. Номер телефона, указанный в канале, на который можно донатить «админу на пивко», оформлен именно на него.

Церковник также состоит в разных чатах по поиску эскортниц, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Тульской области священника заподозрили в педофилии после его совместного просмотра фильма с 12-летним школьником.

ЖЗЛ
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