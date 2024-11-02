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06:10, 2 ноября 2024Мир

В США рассказали об обращении Харрис к Зеленскому перед началом спецоперации

Журналист Шустер: Харрис предупреждала Зеленского о неизбежном поражении Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении Украины незадолго до начала спецоперации. Об этом рассказал американский журналист Саймон Шустер в интервью каналу ТСН.

«Она (Харрис) сказал ему (Зеленскому), что война приближается, и вы ее проиграете», — отметил эксперт.

По словам Шустера, Харрис советовала Зеленскому подумать о создании правительства в изгнании и подготовить население Украины к ведению партизанской войны.

Ранее бывший министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что власти США попросили Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом специальной военной операции. Он пояснил, что Вашингтон обратился к Зеленскому с такой просьбой из-за опасений, что его могут убить.

Также ранее стало известно, что в начале СВО Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней. Сообщалось, что президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполетной зоны, которую альянс не мог ему предоставить.

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