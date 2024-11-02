В США рассказали о возможном требовании Трампа к Путину в случае победы на выборах

Волкер: Трамп может потребовать от Путина отвода войск в зоне СВО до инаугурации

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что кандидат на пост президента Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от российского лидера Владимира Путина отвода войск в зоне специальной военной операции еще до вступления в должность. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его мнению, политик может позвонить Путину и «потребовать отвода войск, например, до 20 января», когда по традиции проходит инаугурация нового главы Белого дома. Он отметил, что Трамп пойдет на такой шаг не сразу после выборов, а позже.

Волкер считает, что следует задумываться о том, что будет после 2025 года, когда активные боевые действия на Украине потенциально могут прекратиться, уже сегодня.

Ранее источники Financial Times сообщили, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать переосмыслением Минских соглашений. В частности, в них может быть добавлен механизм наказания за нарушение условий договоренностей.