Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:10, 2 ноября 2024Мир

В США рассказали о возможном требовании Трампа к Путину в случае победы на выборах

Волкер: Трамп может потребовать от Путина отвода войск в зоне СВО до инаугурации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mandi Wright / Reuters

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что кандидат на пост президента Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от российского лидера Владимира Путина отвода войск в зоне специальной военной операции еще до вступления в должность. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его мнению, политик может позвонить Путину и «потребовать отвода войск, например, до 20 января», когда по традиции проходит инаугурация нового главы Белого дома. Он отметил, что Трамп пойдет на такой шаг не сразу после выборов, а позже.

Волкер считает, что следует задумываться о том, что будет после 2025 года, когда активные боевые действия на Украине потенциально могут прекратиться, уже сегодня.

Ранее источники Financial Times сообщили, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать переосмыслением Минских соглашений. В частности, в них может быть добавлен механизм наказания за нарушение условий договоренностей.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы. Зачем власти объявляли амнистию?

      В США рассказали о возможном требовании Трампа к Путину в случае победы на выборах

      Назван способ продлить время работы смартфона

      Назван способ платить меньше за услуги ЖКХ

      Коровы затоптали пожилую женщину в национальном парке

      Мужчинам раскрыли признаки безопасных образований на пенисе

      Певец ушел добровольцем на СВО и создал вокальный ансамбль

      В Британии осудили притворявшегося «вагнеровцем» поляка

      Плохой английский помешал Зеленскому и Ермаку в переговорах с союзниками

      Названа сигнализирующая о мигрени частота головной боли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше