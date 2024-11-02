The Times: в Великобритании тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы

Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Великобритании снова оказались в тюрьмах за правонарушения после досрочного освобождения, инициированного властями для освобождения мест заключения. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные Минюста.

