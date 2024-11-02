Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:26, 2 ноября 2024Мир

В Великобритании тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы

The Times: в Великобритании тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Darren Staples / Reuters

Тысячи досрочно освобожденных заключенных в Великобритании снова оказались в тюрьмах за правонарушения после досрочного освобождения, инициированного властями для освобождения мест заключения. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные Минюста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ПВО сбила ракету ВСУ в Орловской области. Обломки с надписями на украинском языке повредили семь домов

      В Польше признались в нежелании безвозмездно отдавать оружие Украине и предложили кредит

      На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях в Курской области

      Рабочий расправился с коллегой из-за двух лепешек

      В Великобритании тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы

      Бразильский тренер «Зенита» ответил на вопрос об ощущении себя русским

      Раскрыта польза высшего образования для здоровья

      В США заявили о невозможности победить Россию

      Названо самое длинное слово в немецком языке

      Подробности соглашения между Венгрией и Украиной раскрыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше