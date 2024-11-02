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09:23, 2 ноября 2024Силовые структуры

Вице-мэра Владивостока приговорили к семи годам колонии по делу о взятке

Суд дал 7,5 года колонии вице-мэру Владивостока Ляйферу за получение взятки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд приговорил к 7,5 года лишения свободы заместителя главы администрации Владивостока Алексея Ляйфера, обвиненного в коррупционных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Вице-мэра города признали виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Он отправится отбывать наказание в колонию строгого режима и выплатит штраф в размере трех миллионов рублей.

По данным следствия, 17 декабря 2018 года Ляйфер, находясь в служебном кабинете, получил взятку в размере 300 тысяч рублей от лица, оказывающего правовое сопровождение коммерческой фирме. За это он пообещал оказать содействие в заключении договора аренды земельного участка по улице Жигура для строительства многоквартирного дома.

Кроме того, в период с декабря 2021 года по январь 2022-го вице-мэр убедил работника городской администрации незаконно передать группе местных жителей земельный участок на улице Высокая по цене, составляющей пять процентов от его кадастровой стоимости. Таким образом бюджету был нанесен ущерб на более чем 20 миллионов рублей.

Ранее прокурор запросил для Ляйфера наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штрафа в размере шести миллионов рублей.

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