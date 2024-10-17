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08:27, 17 октября 2024Силовые структуры

Гособвинение запросило срок для вице-мэра Владивостока

Прокурор запросил 12 лет колонии для вице-мэра Владивостока Ляйфера

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Представитель гособвинения запросил 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере шести миллионов рублей для вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя прокуратуры Приморского края.

По данным издания, прения прошли в Первореченском районном суде Владивостока.

Ляйфер проходит обвиняемым по статьям 33, 286 («Подстрекательство к превышению должностных полномочий») и 290 («Получение взятки») УК РФ. По версии следствия, в декабре 2021 года он убедил работника городской администрации незаконно передать группе местных жителей земельный участок площадью более девяти тысяч квадратных метров по цене, составляющей пять процентов от его кадастровой стоимости. Таким образом бюджету был нанесен ущерб на более чем 20 миллионов рублей.

Кроме того, в 2018 году вице-мэр получил взятку от представителя юридического лица. Взамен он помог заключить ему договор аренды участка во Владивостоке.

В настоящее время Ляйфер находится под домашним арестом.

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      Олеся Мицкевич
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