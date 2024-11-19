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14:39, 19 ноября 2024Силовые структуры

Защита вице-мэра Владивостока обжаловала его приговор за получение взятки

Защита вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера обжаловала его 7-летний приговор
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Вице-мэра Владивостока приговорили к семи годам колонии по делу о взятке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Защита заместителя главы администрации Владивостока Алексея Ляйфера, осужденного на 7,5 года по обвинению в коррупционных преступлениях, обжаловала его приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края Елену Оленеву.

По данным агентства, адвокат просит оправдать вице-мэра. Суд установил срок принесения возражений на апелляционную жалобу до 6 декабря.

В начале ноября суд признал Ляйфера виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы и назначили штраф в размере трех миллионов рублей.

В ходе прений сторон прокурор запрашивал для вице-мэра 12 лет колонии строгого режима.

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