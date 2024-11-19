Защита вице-мэра Владивостока обжаловала его приговор за получение взятки

Защита вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера обжаловала его 7-летний приговор

Вице-мэра Владивостока приговорили к семи годам колонии по делу о взятке

Начало событий в новости Вице-мэра Владивостока приговорили к семи годам колонии по делу о взятке

Защита заместителя главы администрации Владивостока Алексея Ляйфера, осужденного на 7,5 года по обвинению в коррупционных преступлениях, обжаловала его приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края Елену Оленеву.

По данным агентства, адвокат просит оправдать вице-мэра. Суд установил срок принесения возражений на апелляционную жалобу до 6 декабря.

В начале ноября суд признал Ляйфера виновным в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы и назначили штраф в размере трех миллионов рублей.

В ходе прений сторон прокурор запрашивал для вице-мэра 12 лет колонии строгого режима.

