Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 2 ноября 2024Путешествия

Вооруженные военные окружили самолет после посадки из-за необычных стуков во время полета

The Mirror: военные окружили самолет American Airlines из-за стуков в полете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @aviationbrk

Вооруженные военные окружили пассажирский самолет American Airlines после экстренной посадки из-за необычных стуков из грузового отсека во время полета. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк, однако вскоре после взлета пилоты были вынуждены развернуться и посадить самолет в аэропорту вылета. Причиной стали звуки, которые слышали члены экипажа и пассажиры. У них создалось ощущение, что в грузовом отсеке оказался человек, который просит о помощи.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

После посадки вооруженные правоохранители осмотрели багаж, но ничего подозрительного не нашли. Рейс был отменен, так как время работы бортпроводников подходило к концу. Разочарованные пассажиры провели в самолете несколько часов, пока им не сообщили об инциденте.

Ранее направлявшемуся из Ташкента в Москву самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Гражданину Узбекистана оказали медицинскую помощь, он был доставлен в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнопленные погибли в Курской области. Их могли казнить — у одного бойца были связаны руки

      В России назвали работников с самыми большими выплатами по больничному

      Военный аналитик раскрыл значение потери Курахово для ВСУ

      Экс-солистка «Серебра» в наряде с откровенным декольте пришла на зарубежную вечеринку

      Ученые прокомментировали исчезновение в России территории площадью 53 гектара

      Культовая франшиза про монстра-мутанта получит продолжение

      Доктор Мясников назвал перезарядку для мозга и души

      Вооруженные военные окружили самолет после посадки из-за необычных стуков во время полета

      Названы особенности обещанных Киеву французских «Колибри»

      Американцы задумались об эмиграции в другие страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше