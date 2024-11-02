Вооруженные военные окружили самолет после посадки из-за необычных стуков во время полета

The Mirror: военные окружили самолет American Airlines из-за стуков в полете

Вооруженные военные окружили пассажирский самолет American Airlines после экстренной посадки из-за необычных стуков из грузового отсека во время полета. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк, однако вскоре после взлета пилоты были вынуждены развернуться и посадить самолет в аэропорту вылета. Причиной стали звуки, которые слышали члены экипажа и пассажиры. У них создалось ощущение, что в грузовом отсеке оказался человек, который просит о помощи.

После посадки вооруженные правоохранители осмотрели багаж, но ничего подозрительного не нашли. Рейс был отменен, так как время работы бортпроводников подходило к концу. Разочарованные пассажиры провели в самолете несколько часов, пока им не сообщили об инциденте.

Ранее направлявшемуся из Ташкента в Москву самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Гражданину Узбекистана оказали медицинскую помощь, он был доставлен в больницу.