Захарова: МО России предлагало передать Украине 935 пленных, Киев забрал 279

Украина отказалась обменивать почти 700 украинских военнопленных. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат рассказала, что Министерство обороны (МО) России в 2024 году предлагало передать Украине 935 пленных солдат. Соответствующую инициативу оборонное ведомство направило Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.

«Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — резюмировала Захарова.

Официальный представитель МИД России также сообщила, что Россия и Украина всего провели более 45 обменов военнопленными. В их рамках обе страны вернули более 3 тысяч бойцов.