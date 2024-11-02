Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 2 ноября 2024Бывший СССР

Захарова заявила об отказе Украины обменивать почти 700 военнопленных

Захарова: МО России предлагало передать Украине 935 пленных, Киев забрал 279
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украина отказалась обменивать почти 700 украинских военнопленных. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат рассказала, что Министерство обороны (МО) России в 2024 году предлагало передать Украине 935 пленных солдат. Соответствующую инициативу оборонное ведомство направило Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.

«Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — резюмировала Захарова.

Официальный представитель МИД России также сообщила, что Россия и Украина всего провели более 45 обменов военнопленными. В их рамках обе страны вернули более 3 тысяч бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнопленные погибли в Курской области. Их могли казнить — у одного бойца были связаны руки

      Вооруженные военные окружили самолет после посадки из-за необычных стуков во время полета

      Названы особенности обещанных Киеву французских «Колибри»

      Американцы задумались об эмиграции в другие страны

      В российском городе фура въехала в остановку

      В России резко снизилось число проверок бизнеса

      Свинья напилась хозяйского пива в гараже и опьянела

      Бейонсе в купальнике перевоплотилась в популярную актрису

      Россиянам пообещали выходные с приветом

      Алтайские горные бараны открыли сезон борьбы за самок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше