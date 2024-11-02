Жену популярного российского блогера обокрали в торговом центре

У блогерши Марины Слыховой украли сумку в торговом центре

У блогерши Марины Слыховой, супруги популярного российского блогера Николая Слыхова, известного в сети как «Женат на Марине», украли сумку в торговом центре (ТЦ). Об этом ее муж рассказал в Telegram-канале.

По словам блогера, его супруга случайно забыла сумку в ТЦ, а когда пара вернулась за вещью, то ее уже не было. Как отметил Слыхов, в сумке лежали все документы его жены, ее личные вещи и 170 тысяч рублей наличными.

Пара обратилась в полицию, а также в МФЦ, где они сообщили о краже паспорта. Кроме того, инфлюэнсер выложил кадры с камеры наблюдения, на которых видно, как оставленную сумку забирают две женщины.

«Сотрудники охраны отследили такси, на котором эти воровки приехали, и передали номер машины, по сути, сотрудники полиции узнают, откуда они приехали. А также отчетливо видны их лица», — добавил Слыхов.

Ранее сообщалось, что известного американского телеведущего Адама Ричмана и его съемочную группу обокрали в Англии. Как заявил Ричман, неизвестный мужчина взломал их автомобиль и забрал из него все оборудование, а также его личные вещи.