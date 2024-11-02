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07:40, 2 ноября 2024Россия

Жительница рассказала о разбрасывании ВСУ мин в приграничье Курской области

Жительница Курской области: в Большом Солдатском ВСУ разбросали «Лепестки»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассыпали по селу Большое Солдатское в Курской области мины «Лепесток». Об этом рассказала местная жительница на допросе военных следователей, передает РИА Новости.

«Сегодня я со знакомой созванивалась... из Большого Солдатского. Мы там тоже раньше жили... Газ перебили, газа нет... свет с перебоями тоже... По Большому Солдатскому [ВСУ] раскидали кассетные бомбы, (...) "Лепестки", там поселок уничтожен просто-напросто», — сообщила женщина.

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По словам женщины, в дом ее родственницы попала украинская ракета. Россиянку вместе с детьми эвакуировали под обстрелами волонтеры.

Ранее другая местная жительница рассказала, как солдаты ВСУ расправились с помогавшим в эвакуации населения из села Курской области волонтером. ВСУ били по поселениям в приграничном регионе — сначала в небе роились дроны, затем по их наводке велись обстрелы. Взрывы прекратились только на несколько часов после того, как российский вертолет уничтожил украинскую артиллерию.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.

ЖЗЛ
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