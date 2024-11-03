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16:55, 3 ноября 2024Россия

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена авиационная опасность
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил граждан об авиационной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал Александр Гусев в своем канале. Губернатор призвал жителей региона укрыться в помещении без окон со сплошными стенами — например в коридоре, ванной, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — отметил Гусев.

Последний раз авиационную опасность на всей территории Воронежской области объявляли вечером 2 ноября. Этот статус сохранялся около 15 минут.

В конце сентября Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в результате атаки БПЛА в Воронеже были повреждены две квартиры. Гусев отметил, что пострадавших не было.

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