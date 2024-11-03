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10:34, 3 ноября 2024Спорт

Футболист ЦСКА оказался под угрозой длительной дисквалификации после дерби со «Спартаком»

Игроку ЦСКА Виллану Роше угрожает длительная дисквалификация после дерби
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша оказался под угрозой длительной дисквалификации после дерби со «Спартаком». Об этом сообщает РИА Новости.

В протоколе встречи указано, что футболист после удаления схватил за руку резервного арбитра. Дело Роши рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС. Если действия бразильца квалифицируют как физическое воздействие на арбитра, ему грозит дисквалификация на срок от полугода до двух лет.

Действия бразильца также могут квалифицировать как агрессивное поведение. Тогда ему грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.

Матч между спартаковцами и армейцами прошел в субботу, 2 ноября, и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Роша в начале второго тайма нанес игрокам «Спартака» два удара кулаком, за что получил красную карточку.

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