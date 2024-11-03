Глава Европарламента выступила за создание союза безопасности и обороны ЕС

Глава ЕП Метсола выступила за создание союза безопасности и обороны ЕС

Евросоюзу (ЕС) необходимо создать союз безопасности и обороны, который дополнял бы НАТО. Об этом заявила председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола в интервью газете El Mundo.

«ЕС всегда должен быть сильнее (...).И я говорю то же самое, когда речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны, союза, который мы давно требуем, который дополнял бы НАТО», — сказала она.

По словам Метсолы, Европа должна постоять за себя и быть последовательной и эффективной. Комментируя выборы в США, политик заявила, что ЕС должен быть всегда готов к изменениям вне зависимости от того, что произойдет на мировой арене дальше. Она также выразила надежду, что Европа и США будут работать вместе и дальше.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников писала, что страны ЕС готовятся к изменению военной поддержки США Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.